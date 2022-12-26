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З 24 лютого у розвідці не виявлено жодного зрадника, - Буданов

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З 24 лютого у розвідці не виявлено жодного зрадника, - Буданов
У ГУР не виявили з 24 лютого жодного зрадника у відомстві.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодного ми так і не виявили", - сказав Буданов.

Глава розвідки наголосив, що в його відомстві "внутрішня безпека постійно працює".

За його словами, бували випадки "неналежного ставлення до збереження держтаємниці - всякі випадки бувають. Але в більшості випадків - це службова необережність, коли якусь інформацію хтось може переслати месенджером, а вона стає надбанням ворога, який перехоплює цей сигнал. Такі випадки бувають, на жаль", - сказав він і підкреслив , що це загальна проблема усіх наших органів влади.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Чогось мені дуже смішно
    А в ОПІ теж зрадників не виявили?
  • Старый зольдат
    А он там не искал. Ему некогда, он занят, он интервью дает. По 7 штук на день. Минимум.
  • Ksenia VB
    Про службову недбалість і витік державної таємниці говорить людина, яка співмешкала з дрючбан кадиркіна, гогіашвіллі, який по сумісництву ще і чоловік квартальної дєвки, що друкує документи Зеленського.
    Рєбьята, що у вас за цирк відбувається???
    Прохідний двір якийсь. Публічний дом
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