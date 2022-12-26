З 24 лютого у розвідці не виявлено жодного зрадника, - Буданов
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У ГУР не виявили з 24 лютого жодного зрадника у відомстві.
Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодного ми так і не виявили", - сказав Буданов.
Глава розвідки наголосив, що в його відомстві "внутрішня безпека постійно працює".
За його словами, бували випадки "неналежного ставлення до збереження держтаємниці - всякі випадки бувають. Але в більшості випадків - це службова необережність, коли якусь інформацію хтось може переслати месенджером, а вона стає надбанням ворога, який перехоплює цей сигнал. Такі випадки бувають, на жаль", - сказав він і підкреслив , що це загальна проблема усіх наших органів влади.