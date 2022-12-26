Російські загарбники планують закрити більшість шахт Донбасу через їхню нерентабельність, - Центр національного спротиву
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"За підсумками 2022 року видобуток вугілля на окупованих територіях Донецької та Луганської областей знизився на 42%. Найбільшою проблемою є мобілізація шахтарів до армії ворога, адже наразі шахти укомплектовані менше ніж на 50%.
В результаті окупанти не планують відновлювати виробництво й поставили задачу пропрацювати процес закриття непрацюючих шахт, або продаж деяких з них за можливості", - йдеться в повідомленні.
В Центрі нацспротиву зазначають, що всі ці "приватизації" не матимуть жодної юридичної сили, адже всі ці шахти захоплені й експлуатуються ворогом незаконно. Це розуміють й "потенційні інвестори", тому ніхто не бажає купляти такий актив. Відтак під "приватизацією" окупанти мають на увазі розкрадання майна шахт через підставних юросіб.