У Раді зібрали підписи за висловлення недовіри голові Рахункової палати Пацкану, - Железняк

У Верховній Раді зібрали 129 підписів (зі 113 необхідних) для висловлення недовіри члену Рахункової палати, голові Рахункової палати Валерію Пацкану.

Про це повідомив у Telegram заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, опублікувавши бланк із підписами нардепів, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, йдеться про звільнення взагалі з Рахункової палати, а не тільки як голови.

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