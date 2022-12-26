Казахстан співпрацюватиме з Росією, але не допомагатиме обходити санкції, - глава МЗС Тлеуберді

Казахстан не допомагатиме Росії обходити запроваджені проти неї санкції, але продовжить і надалі співпрацювати з Москвою.

Про це заявив глава МЗС республіки Мухтар Тлеуберді, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NHK.

"Відносини між нашими країнами продовжаться, однак Казахстан не використовуватиметься різними компаніями для обходу санкцій", - заявив Тлеуберді.

Міністр закордонних справ Казахстану також зазначив, що уряд країни не має наміру запроваджувати санкції проти Росії.

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Крім того, за його словами, Казахстан планує розвивати зв'язки з Китаєм, сусідами у Центральній Азії, США, Японією, країнами ЄС та Британією.

Нагадаємо, Казахстан передав Україні 41 генератор вартістю близько пів мільйона доларів, які буде розподілено між закладами охорони здоров'я.