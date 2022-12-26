Вірю, що тиск вільного світу на Росії змусить її піти з України, - президент Чехії Земан
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Земан назвав російське вторгнення в Україну найважливішою подією року. Він підкреслив, що завжди був прихильником коректних економічних відносин з Росією, головним чином через постачання відносно дешевих енергоресурсів.
"Але є ситуації, коли економічні інтереси повинні поступатися інтересам безпеки", – зазначив чеський президент.
За словами Земана, нинішні події в Україні загрожують глобальній безпеці, зокрема й безпеці Чехії.
"Саме тому я повністю підтримую допомогу Чеської Республіки Україні, яка бореться, і вірю, що тиск вільних країн рано чи пізно змусить Росію покинути територію України", – додав він.
У майже 17-хвилинному зверненні Мілош Земан уперше публічно висловив оцінку подіям 2022 року. Більшість часу він підсумовував свою політичну кар’єру, яку планує завершити після того, як у березні 2023-го піде з посади президента Чехії.