Вірю, що тиск вільного світу на Росії змусить її піти з України, - президент Чехії Земан

Президент Чехії Мілош Земан у своєму зверненні з нагоди Різдва, оприлюдненому в понеділок, підтримав допомогу Україні в її війні з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Земан назвав російське вторгнення в Україну найважливішою подією року. Він підкреслив, що завжди був прихильником коректних економічних відносин з Росією, головним чином через постачання відносно дешевих енергоресурсів.

"Але є ситуації, коли економічні інтереси повинні поступатися інтересам безпеки", – зазначив чеський президент.

За словами Земана, нинішні події в Україні загрожують глобальній безпеці, зокрема й безпеці Чехії.

"Саме тому я повністю підтримую допомогу Чеської Республіки Україні, яка бореться, і вірю, що тиск вільних країн рано чи пізно змусить Росію покинути територію України", – додав він.

У майже 17-хвилинному зверненні Мілош Земан уперше публічно висловив оцінку подіям 2022 року. Більшість часу він підсумовував свою політичну кар’єру, яку планує завершити після того, як у березні 2023-го піде з посади президента Чехії.

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