Арештований у Німеччині розвідник міг передавати Росії дані про Україну, - ЗМІ

Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні через співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Карстена Л., якого арештували за підозрою в державній зраді.

Про це повідомляють німецькі видання WDR та NDR із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".

У відомствах, які розслідують справу Карстена Л., не виключають, що розвідника могли шантажувати.

Крім того, за інформацією WDR та NDR, у кількох німецьких міністерствах існували підозри того, що державні службовці могли допомагати Росії як "агенти впливу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співробітника розвідки Німеччини затримали за шпигунство на користь Росії

Попри те, що ще навесні Берлін вислав 40 російських шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям, за оцінками джерел у службах безпеки, лише в Німеччині кількість російських шпигунів, відомих поіменно, все ще становить під сотню. Більшість із них офіційно акредитовані як дипломати, їх зазвичай толерують, якщо вони не були спіймані безпосередньо на шпигунській діяльності.