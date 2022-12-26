Арештований у Німеччині розвідник міг передавати Росії дані про Україну, - ЗМІ
Про це повідомляють німецькі видання WDR та NDR із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".
У відомствах, які розслідують справу Карстена Л., не виключають, що розвідника могли шантажувати.
Крім того, за інформацією WDR та NDR, у кількох німецьких міністерствах існували підозри того, що державні службовці могли допомагати Росії як "агенти впливу".
Попри те, що ще навесні Берлін вислав 40 російських шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям, за оцінками джерел у службах безпеки, лише в Німеччині кількість російських шпигунів, відомих поіменно, все ще становить під сотню. Більшість із них офіційно акредитовані як дипломати, їх зазвичай толерують, якщо вони не були спіймані безпосередньо на шпигунській діяльності.