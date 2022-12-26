Бахмутський напрямок є одним з найважчих: 28 боєзіткнень та 225 артобстрілів за добу, - Череватий

Східний фронт наразі є головним епіцентром збройної боротьби проти агресора, а Бахмутський і Авдіївський напрямки та деякі частини Луганщини і головними гарячими точками.

Про оперативну ситуацію на сході нашої країни в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на armyinform.com.ua.

Він зауважив, що східний фронт залишається головним епіцентром збройної боротьби українського народу проти агресора. А Бахмутський і Авдіївський напрямки та деякі частини Луганської області — головними гарячими точками.

— Наприклад, тільки на Бахмутському напрямку за добу відбулося 28 боєзіткнень та 225 обстрілів різними калібрами артилерії та танками. Ворог втратив 90 людей вбитими і близько 110 пораненими. Таким чином наші ЗСУ мужністю, характером, злагодженістю не дають прорвати нашу оборону й постійно наносять втрати ворогу, — повідомив полковник Сергій Череватий.

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Також речник Східного угруповання військ ЗСУ припустив, що можна очікувати, що ворог, враховуючи власні шалені втрати та виснаженість військ, важкі погодні умови й стійкість нашої оборони, сповільнить свої дії. Збройні Сили України, зі свого боку, діятимуть з огляду на ту оперативну ситуацію, яка складеться.

— Якщо ми будемо бачити, що в нас достатньо сил і засобів та є можливість вогневого ураження, щоб у той час, як у ворога буде виснаження, нанести по ньому потужний удар, ми не будемо робити паузи і нанесемо його. І навпаки, якщо буде потрібно, щоб зберегти особовий склад, перегрупуватися, ми це зробимо. Найближчі події все покажуть, — зазначив військовий.

Сергій Череватий розповів про події, що розвиваються на Луганському напрямку.

— Там відбувається певна інерція перемоги, коли люди чекали подальшого руху і цей рух відбувався — розумно, продумано, грамотно. Постійно наші підрозділи рухалися і робили щось, щоб продовжувати цей рух. Але й враховували, що ворог там доволі потужно системно укріпився. Така робота триває і зараз. На цьому напрямку є підстави для оптимізму. Крок за кроком відбувається необхідна діяльність, яка наближає щодня звільнення певних метрів-кілометрів нашої землі. Там працюють дуже професійні наші підрозділи, у тому числі, певно, одні з найкращих сьогодні в світі, десантно-штурмові війська, — підкреслив полковник Череватий.

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За його словами, українським захисникам протистоять ворожі десантні, механізовані, танкові підрозділи, які вже значною мірою укомплектовані мобілізованими. Також є підрозділи так званого корпусу народної міліції "лнр" і "вагнерівців".