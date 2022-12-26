Російські загарбники перекидають свої резерви на Запорізький напрямок, але наступ на обласний центр малоймовірний, - ЗСУ

На Запорізькому напрямку суттєвого посилення армії РФ поки що немає, хоча туди росіяни перекидають свої резерви. Тож наступ на Запоріжжя зараз малоймовірний, заявив в ефірі національного телемарафону речник Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

За повідомленням радники міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, ворог перекидує свої резерви у Бердянськ та Мелітополь. Єрін зазначив, що в цих місцях йде постійний рух сил противника.

"Так, останнім часом спостерігалося певне прибуття підрозділів, але водночас деякі підрозділи виводяться, деякі – заводяться. Суттєвого посилення на Запорізькому напрямку поки що загалом не спостерігалося, але на певних ділянках ворог збирає сили, які можна розцінювати як потенційно наступальні", – сказав речник ЗСУ.

Проте на цей момент якогось конкретного напрямку чи ділянки росіяни не обрали – час від часу ворог змінює позиції.

"Це демонстраційні сили або підготовка до наступу – поки що складно сказати", – зазначив Єрін.

За його словами, наразі не спостерігається намірів та можливостей ворога спробувати наступати на Запоріжжя та окупувати обласний центр, проте невеликі російські підрозділи та диверсійно-розвідувальні групи час від часу намагаються перевірити на міцність українську оборону.

"Всі їхні спроби локалізуються, противник із втратами, як правило, відходить або знищується", – додав речник ЗСУ.

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