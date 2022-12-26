За тиждень російські загарбники понад 500 разів обстріляли Запорізьку область

Окупанти не припиняють завдавати ударів по населених пунктах Запорізької області. Лише за минулу добу зафіксовано 51 обстріл громад.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній тиждень 590 обстрілів було, за останню добу 51 обстріл шістнадцяти громад, майже 150 об’єктів було зруйновано: школа, об’єкти енергетичної інфраструктури. Деякі об’єкти було відновлено невідкладно, фактично до вечора. І енергопостачання було відновлено в день, коли завдавали удари. Деякі об’єкти вимагають досить тривалого часу на відновлення. Я наводив приклад: збудувати потужний автотрансформатор навіть за наявності грошей та замовлення, - це 4-6 місяців", - повідомив Старух.

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