Російські ДРГ намагаються перебратися через Дніпро біля Херсона, їх одразу знищують, - ЗСУ

Диверсійно-розвідувальні групи ворога намагаються переправитись на правий берег Дніпра в районі Херсона, однак Сили оборони виявляють їх та знищують. Наразі українські військові укріплюють свої позиції, ставлять мінні загородження по всьому берегу Дніпра.

Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, є певні дії з боку противника і його диверсійно-розвідувальних груп, що стосується діяльності на островах поблизу Херсона, є спроби невеликих розвідувальних груп перейти на інший берег.

Разом з тим, наша розвідка спостерігає за їхніми рухами і наносяться, як правило, артилерійськими засобами ураження удари по цим групам. Такі групи у разі виявлення негайно знищуються. Ворогу не дають закріпитись, не дають розгорнути свою діяльність в даному напрямку", - пояснив він.

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