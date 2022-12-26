Росія знову змінила командувача західного військового округу, - ГУР

В окупаційній армії відбулась чергова ротація у вищому командуванні. З посади командувача військами західного воєнного округа було знято генерал-полковника Кузовльова Сергія Юрійовича, який встиг побути на цій посаді лише близько місяця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Натомість західний во зс рф очолив генерал-лейтенант нікіфоров євген валерійович. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного во.

Відомо, що на даний час генерал нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ "захід" в богучарі воронезької області.

Як формальну причину звільнення кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві рф – людину з орбіти шойгу-герасимова змінюють на кандидата від групи суровікіна-пригожина.

Генерал нікіфоров став четвертим командувачем західного во від початку повномасштабного вторгнення.

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Попередні командувачі західного во:

генерал-полковник журавльов олександр олександрович – з листопада 2018 р. по липень 2022 р. але фактично з квітня 2022 р. був відсторонений від виконання обов'язків;

генерал-лейтенант сичевой андрій іванович – з липня по серпень 2022 р.;

генерал-лейтенант бердніков роман борисович – з серпня по вересень 2022 р.;

генерал-полковник кузовльов сергій юрійович – з листопада по грудень 2022 р.

Генерал-полковник євген нікіфоров (52 роки):