Росія знову змінила командувача західного військового округу, - ГУР
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Натомість західний во зс рф очолив генерал-лейтенант нікіфоров євген валерійович. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного во.
Відомо, що на даний час генерал нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ "захід" в богучарі воронезької області.
Як формальну причину звільнення кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві рф – людину з орбіти шойгу-герасимова змінюють на кандидата від групи суровікіна-пригожина.
Генерал нікіфоров став четвертим командувачем західного во від початку повномасштабного вторгнення.
Попередні командувачі західного во:
- генерал-полковник журавльов олександр олександрович – з листопада 2018 р. по липень 2022 р. але фактично з квітня 2022 р. був відсторонений від виконання обов'язків;
- генерал-лейтенант сичевой андрій іванович – з липня по серпень 2022 р.;
- генерал-лейтенант бердніков роман борисович – з серпня по вересень 2022 р.;
- генерал-полковник кузовльов сергій юрійович – з листопада по грудень 2022 р.
Генерал-полковник євген нікіфоров (52 роки):
- 1991 р. закінчив коломенське вище артилерійське вище командне училище.
- 2012 р. – військова академія генерального штабу вс рф.
- 2016 р. – 20-ю гвардійською армією західного во.
- 2017 р. – командувач 58 загальновійською армією південного во
- 2019 р. – заступник командувача військами західного во
- 2021 р. – командувач угрупованням військ в САР", - розповіли в ГУР.