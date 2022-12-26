Столтенберг очікує вступу Швеції і Фінляндії в НАТО у 2023 році

Генсек НАТО Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що не очікує, що Туреччина ще довго блокуватиме вступ обох країн до Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, про це він сказав в інтерв’ю dpa, оприлюдненому в понеділок, 26 грудня.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг "абсолютно впевнений", що ратифікація заявок Швеції і Фінляндії на вступ до Альянсу "буде завершена вчасно", і очікує, що у 2023 році вони приєднаються до нього.

Таким чином Столтенберг дав зрозуміти, що не очікує, що Туреччина ще довго блокуватиме вступ обох країн до НАТО. Стамбул почав перешкоджати цьому процесу ще навесні, коли Швеція і Фінляндія оголосили про намір приєднатися до Альянсу, звинувачуючи їх, зокрема, у підтримці Робітничої партії Курдистану (РПК), яка внесена до переліку терористичних організацій як в Туреччині, так і в Європейському Союзі і США.

Також читайте: Вступ України до НАТО зараз є малоймовірним, РФ розглядатиме це як конфронтацію, - Макрон