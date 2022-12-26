Російська пропаганда демонізує Захід, щоб подавати свої воєнні злочини як вимушену оборону, - спецслужби Польщі
Про це заявив уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Жарин заявив, що інформаційна активність Росії постійно спрямована на Захід, і російські пропагандистські центри намагаються показати, що Захід – це зло, конфронтаційна політика, прагнення війни, толерантність до подвійних стандартів та русофобія. Він наголосив, що підконтрольні Кремлю медіа роками ведуть антизахідну пропаганду, а зараз вона здебільшого вбудована в контекст війни Росії проти України.
За тезами Росії, зазначив Жарін, Захід підтримує Україну та "бандерівців з Києва", тому що за допомогою "фашистів" він нібито опосередковано хоче воювати проти "миролюбної Москви". "Кремль хоче переконати громадськість у тому, що "спецоперація", що проводиться в Україні, є необхідністю, що виникає з відчуття оточення Росії та все більшої загрози з боку Заходу", – заявив представник польських спецслужб.
Він додав, що "демонізація" Заходу Москвою дозволяє росіянам виправдати злочинну діяльність Москви, яка представлена як "оборонна" акція.