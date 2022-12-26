НАЗК повідомило, що в скандальному законі про будівництво їх зауваження врахували не повністю

Зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції у законопроєкті 5655 враховані не повною мірою.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на звернення Національної спілки архітекторів України, повідомила Цензор.НЕТ Ганна Кирій.

Зокрема в листі вказано, що залишився неврахованим пункт 5 зауважень та рекомендацій, викладених у листі Національного агентства від 30.11.2022 No 21-03/24341-22 зазначеному Комітету.

"Так, у доопрацьованому проєкті Закону пропонується у п. 1 ч. 24 ст. 38 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" встановити, що право на виконання підготовчих або будівельних робіт поновлюється автоматично програмними засобами електронної системи у разі невнесення до Реєстру будівельної діяльності відомостей про подання позову про припинення права на виконання підготовчих або будівельних робіт протягом 30 календарних днів з дня видання припису про зупинення права на виконання підготовчих або будівельних робіт", - йдеться у відповіді НАЗК.

"Отже, проєктом Закону фактично запроваджується принцип мовчазної згоди щодо відновлення права на виконання підготовчих або будівельних робіт замовником/генеральним підрядником у разі, наприклад, умисного, з метою отримання незаконного прибутку, невиконання своїх обов’язків уповноваженою особою органу містобудівного контролю", - зазначено в листі.

Національне агентство також рекомендувало виключити в доопрацьованій редакції ст. 38 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" п. 1 ч. 24. Однак зазначеного положення у редакції проєкту Закону, надісланої до Національного агентства 09 грудня 2022 року, не виключено.

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В листі НАЗК також вказало, що "ніколи не агітувало ні за, ні проти прийняття проекту Закону, оскільки воно не є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування".

Агентство проводило антикорупційну експертизу та додатковий аналіз проєкту Закону із наданням зауважень та рекомендацій виключно у межах своєї компетенції – як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Крім того, оскільки НАЗК не брало участі в засіданні комітету, то "зробити остаточні висновки про ступінь врахування своїх зауважень та рекомендацій Національне агентство наразі не має можливості".

"Так чи інакше, факт того, що в останньому доступному Національному агентству варіанті тексту проєкту Закону від 09.12.2022 більшість зауважень та рекомендацій враховано, є незмінним", - наголосили в НАЗК.

"По-третє, Національне агентство завжди наголошувало – і у своїй публічній позиції на засіданні Комітету 28 листопада 2022 року, і у своїй неформальній комунікації з дипломатами країн "Великої сімки", – що головним корупційним ризиком проєкту Закону вважає його розроблення у недостатньо відкритий та інклюзивний спосіб, з порушенням принципу прозорості та врахування громадської думки, встановленого Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", - йдеться в листі.

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