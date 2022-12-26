У ФСБ заявили про смерть українських бійців у Брянській області. Наші військовослужбовці це підтвердили. ФОТОрепортаж

За версією російських оперативників, 25 грудня було бойове зіткнення під час спроби проникнення "ДРГ" до Брянської області з України.

Повідомляється, що у "диверсантів" була іноземна зброя, прилади зв'язку та навігації та 4 саморобні вибухові пристрої, передає Цензор.НЕТ.

Українські військовослужбовці впізнали загиблих.



Серед загиблих Юрій Горовець із позивним Святоша, 34 роки.

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"Успішний диверсант. Це був його далеко не перший розвідувальний вихід. Росіяни заплатили страшну ціну.

Націоналіст. Християнин. Актор. Мандрівник. Ветеран. Багаторічний учасник спільноти "Братство", - пише про загиблого боєць ЗСУ Євген Карась.



Також у складі групи були:



- Максим Михайлов "Не пий пиво", 32 роки



- Тарас Карпюк "Тарасій", 38 років



-Богдан Лягов "Аполлон", 19 років

Вічна пам'ять. Герої не вмирають!