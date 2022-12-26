Російські окупанти завдають ударів по Харківщині ракетами С-300
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Війська РФ завдають ударів по Харківщині, мешканців регіону закликають перебувати в укриттях.
Про це повідомив у телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"До уваги жителів Харківщини: перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари", - зазначив Синєгубов.
Як поінформував у телеграмі начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, повітряна тривога діє через пуски ворожих ракет С-300.