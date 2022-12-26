У Росії мати отримала повістку в армію за сина, який помер у віці 2,5 роки

Мешканка Єкатеринбурга (Росія) Анастасія отримала повістку за покійного сина Сергія. Дитина померла у віці 2,5 роки у 2009 році від водянки головного мозку.

Про це пише місцевий російський портал Е1, передає Цензор.НЕТ.

Хлопчик помер 2009 року від водянки головного мозку. Як зазначають журналісти, жінка тяжко пережила смерть сина, а тепер отримала повідомлення з військкомату на ім'я Сергія з вимогою з'явитися на призовний пункт 26 січня о восьмій ранку.

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Повістку передали не під підпис, а просто кинули до поштової скриньки в будинку матері Анастасії. Жінка зателефонувала своїй доньці та розповіла про повідомлення.

"Мені зателефонувала мама з тривожним голосом: я не знаю, як тобі це сказати. Прийшла повістка. Я була здивована: яка повістка? Старший син проживає зі мною, і повістка має прийти на нашу адресу. Але вона пояснила, що повістка прийшла на Сергія. І тут мене просто накрило", — поділилася жінка.

Вона здивувалася, що у військкоматі за тринадцять років не змогли поновити бази даних.

"У військкоматі сказали, що відомості їм подає паспортний стіл. Ми точно передавали туди дані про смерть сина", — сказала росіянка.