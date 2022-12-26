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За відсутності обстрілів кілька новорічних днів можуть пройти без відключень світла, - Міненерго

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За відсутності обстрілів кілька новорічних днів можуть пройти без відключень світла, - Міненерго
Під час новорічних свят Росія може спробувати завдати нового удару по енергосистемі України. За відсутності нових обстрілів українці проведуть кілька днів з безперебійним енергопостачанням.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Росіяни не відмовилися від обстрілів енергосистеми. Вони прив'язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік - це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди нашій енергосистемі", - сказав міністр.

Водночас Галущенко підкреслив, що масштаби можливого обстрілу чи збитків оцінити складно. Однак, зазначив він, покладає надії на Збройні сили, які, як показали останні обстріли, досить ефективно захищають небо над Україною.

Міністр також зауважив, що за відсутності обстрілів українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання з нагоди новорічних свят. За його словами, із кожним днем ситуація в енергетичній сфері налагоджується: вдається збільшити виробництво електроенергії і доправити її до споживачів.

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Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Чому тільки декілька? Звідки візьметься електроенергія в достатній кількості якраз на свята? З царського плеча?
  • Светлана Круп
    З цією електрикою якась дивина. Захочуть - є світло, не захочуть - нема. Наче з шафи витягають.
  • govtva
    Пора запускать беспилотники по жилым офицерским городкам летчиков что бы им оркам дошло как это под обстрелами быть мирным людям.
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