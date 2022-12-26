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Скрябін замість Цоя: В Ізюмі провели третю хвилю дерусифікації. ДОКУМЕНТ

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Скрябін замість Цоя: В Ізюмі провели третю хвилю дерусифікації. ДОКУМЕНТ
У місті Ізюм Харківської області відбулася третя хвиля перейменувань міських топонімів, пов’язаних із російськими та радянськими діячами.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін, передає Цензор.НЕТ.

"Третє розпорядження про перейменування. Увічнюємо і закарбовуємо в пам’яті імена ізюмчан, загиблих на цій війні. Свої достойні місця в місцевій топоніміці отримують видатні українці В’ячеслав Чорновол, Діана Петриненко, Валерій Лобановський, Роман Шухевич, Левко Лук'яненко. Віддаємо повагу новітнім містам-героям України. Стів Джобс і Голда Меір - їх імена також прикрасять наше місто. Слава Україні!" – написав він.

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Віцемер опублікував фото розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Валерія Марченка, відповідно до якого в місті проведені такі перейменування:

  1. вул. Аляб'єва – вул. Валерія Лобановського
  2. вул. Бородіна – вул. Дмитра Яворницького
  3. вул. Володимира Висоцького – вул. Стіва Джобса
  4. вул. Ескадронна – вул. Романа Кирилова
  5. вул. Костенко Генерала – вул. Максима Поправки
  6. вул. Красноярська – вул. Руслана Крамаренка
  7. вул. Олександра Островського – вул. Олександра Мохова
  8. вул. Панфілова – вул. Голди Меїр
  9. вул. Путійна – вул. Романа Шухевича
  10. вул. Радгосп "Ізюмський" – вул. Маріупольська
  11. вул. Рокоссовского – вул. Ярослава Мудрого
  12. вул. Сєрова – вул. Едуарда Копичко
  13. вул. Віктора Цоя – вул. Кузьми Скрябіна
  14. вул. Цусимська – вул. В'ячеслава Чорновола
  15. вул. Челюскіна – вул. Левка Лук'яненка
  16. вул. Чернишевського – вул. Діани Петриненко
  17. вул. Черняхівського – вул. Бучанська
  18. вул. 8 Березня – вул. Ірпіньська
  19. вул. Дружби – вул. Валентини Черевко

Скрябін замість Цоя: В Ізюмі провели третю хвилю дерусифікації 01
Скрябін замість Цоя: В Ізюмі провели третю хвилю дерусифікації 02

Фото зі сторінки Володимира Мацокіна

Топ коментарі

  • Anti Ihalainen
    у вас что память отшибла? Кузьма во времена первого майдана агитировал за рыгоАналов и Януковоща за бабки продался на канал Интер как и зеленский
  • FT FT
    Ну тут не согласен. Цоя не нужно было трогать. Цой легенда а не кацапский ватник
  • Олег Антонюк c679df85
    8 березня - совкове ідеалогічне свято імені Клари Целкін , святкують його міждународно тільки там , де був всратий радянський вплив , в нормальних країнах про нього ніхто й не чув.
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