Скрябін замість Цоя: В Ізюмі провели третю хвилю дерусифікації. ДОКУМЕНТ

У місті Ізюм Харківської області відбулася третя хвиля перейменувань міських топонімів, пов’язаних із російськими та радянськими діячами.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін, передає Цензор.НЕТ.

"Третє розпорядження про перейменування. Увічнюємо і закарбовуємо в пам’яті імена ізюмчан, загиблих на цій війні. Свої достойні місця в місцевій топоніміці отримують видатні українці В’ячеслав Чорновол, Діана Петриненко, Валерій Лобановський, Роман Шухевич, Левко Лук'яненко. Віддаємо повагу новітнім містам-героям України. Стів Джобс і Голда Меір - їх імена також прикрасять наше місто. Слава Україні!" – написав він.

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Віцемер опублікував фото розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Валерія Марченка, відповідно до якого в місті проведені такі перейменування:

вул. Аляб'єва – вул. Валерія Лобановського вул. Бородіна – вул. Дмитра Яворницького вул. Володимира Висоцького – вул. Стіва Джобса вул. Ескадронна – вул. Романа Кирилова вул. Костенко Генерала – вул. Максима Поправки вул. Красноярська – вул. Руслана Крамаренка вул. Олександра Островського – вул. Олександра Мохова вул. Панфілова – вул. Голди Меїр вул. Путійна – вул. Романа Шухевича вул. Радгосп "Ізюмський" – вул. Маріупольська вул. Рокоссовского – вул. Ярослава Мудрого вул. Сєрова – вул. Едуарда Копичко вул. Віктора Цоя – вул. Кузьми Скрябіна вул. Цусимська – вул. В'ячеслава Чорновола вул. Челюскіна – вул. Левка Лук'яненка вул. Чернишевського – вул. Діани Петриненко вул. Черняхівського – вул. Бучанська вул. 8 Березня – вул. Ірпіньська вул. Дружби – вул. Валентини Черевко





Фото зі сторінки Володимира Мацокіна