Україна планує провести саміт з формули миру до кінця лютого за участі генсека ООН Гутерріша, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що український уряд розраховує провести саміт з "формули миру" до кінця лютого 2023 року. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розглядаеться, як можливий посередник.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як розповів глава МЗС в інтерв'ю The Associated Press, український уряд хотів би провести саміт до кінця лютого, приблизно до річниці початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

"ООН могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту, тому що не йдеться про те, щоб зробити послугу якійсь країні. Йдеться про залучення до ініціативи всіх", - сказав Кулеба.

На запитання, чи запросять вони РФ на саміт, міністр відповів, що спочатку цю країну потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини, наприклад, у міжнародному суді.

Про роль Гутерріша Кулеба сказав: "Він зарекомендував себе як ефективний посередник і ефективний переговорник, а головне, як принципова і чесна людина. Тому ми б вітали його активну участь".

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Також глава МЗС України знову наголосив, що РФ насправді не готова до переговорів. "Вони регулярно кажуть, що готові до переговорів, що не відповідає дійсності, тому що все, що вони роблять на полі бою, доводить протилежне", - зазначив Кулеба.

Водночас міністр зазначив, що кожна війна закінчується дипломатичним шляхом. "Кожна війна закінчується в результаті дій, вжитих на полі бою та за столом переговорів", - додав він.