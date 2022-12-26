У США розробили спеціальний план, щоб підготувати ЗРК Patriot до використання в Україні менш ніж за 6 місяців, - Кулеба

Уряд США розробив спеціальний план, щоб підготувати батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot до експлуатації в Україні менш як за шість місяців.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як розповів міністр в інтерв'ю The Associated Press, уряд США розробив спеціальний план підготовки ракетної батареї Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців, хоча зазвичай навчання займає до року.

Нагадаємо, оголошений 21 грудня пакет військової допомоги США Україні на суму 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами.

У Міноборони США прогнозують, що українським військовим буде потрібно кілька місяців, щоб належним чином підготуватися до роботи з системою.

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