Новини • Допомога Україні, Війна

У США розробили спеціальний план, щоб підготувати ЗРК Patriot до використання в Україні менш ніж за 6 місяців, - Кулеба

5 22558
У США розробили спеціальний план, щоб підготувати ЗРК Patriot до використання в Україні менш ніж за 6 місяців, - Кулеба
Уряд США розробив спеціальний план, щоб підготувати батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot до експлуатації в Україні менш як за шість місяців.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як розповів міністр в інтерв'ю The Associated Press, уряд США розробив спеціальний план підготовки ракетної батареї Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців, хоча зазвичай навчання займає до року.

Нагадаємо, оголошений 21 грудня пакет військової допомоги США Україні на суму 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами.

У Міноборони США прогнозують, що українським військовим буде потрібно кілька місяців, щоб належним чином підготуватися до роботи з системою.

Читайте також: Затверджено список військових, які навчатимуться роботі із ППО Patriot, - Повітряні сили

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Вы издеваетесь? Плешивый лупит каждую неделю.
  • Vadim Zertin
    Что ***** простите? У нас нет 6 месяцев! Это оружие должно быть у нас еще вчера.
  • Artem ccd9ee3f
    Сериал "Передача Patriot Украине" продолжается. Шла 142 серия....
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини