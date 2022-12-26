Поліція просить не використовувати піротехніку на свята: відповідальність є і навіть за кількома статтями

Правоохоронці закликали українців бути відповідальними і не використовувати піротехнічні вироби у святковий період.

Про це у фейсбуці поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо використання піротехнічних виробів у період свят

Багато кого цікавить. Хоча, на мою думку, цього року було і так достатньо вибухів та пострілів. Не розумію, кому ще не вистачило…

У більшості областей України Обласні військові адміністрації ухвалили рішення про ЗАБОРОНУ використання піротехнічних виробів. У Києві — також заборонено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заборона в Україні феєрверків: депутати прийняли законопроєкт у першому читанні

Думаю, що найближчими днями заборона діятиме по всіх областях.

Відповідальність є і навіть по декількох статтях КУпАП.

Але давайте будемо більш відповідальними, не тільки через закон, а ще й через повагу до інших. Багато кого ці петарди чи салюти можуть сильно налякати, як мінімум. Не кажучи вже про все інше. Тому, реагувати будемо відповідно.

Також нагадую, що комендантська година не скасована в жодному регіоні й вона діє в тих самих часових рамках, що і раніше. У новорічну ніч також.

Ми всі обов’язково запустимо салюти, коли настане час. Час Перемоги!" - розповів він.