У Запорізькій області зупинились найбільш енергоємні підприємства, - Старух
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час брифінгу для Media Center Ukraine.
Він розповів, що частина промислових підприємств обмежила обсяги виробництва, а частина зупинилась взагалі, проте область продовжує виробляти продукцію.
"Найбільш енергоємні підприємства зупинились, тому що кількості енергії не вистачає. Запоріжжя працює, хоч і на половину потужності, виробляє необхідну продукцію, експортує її. Ми за показниками економічного розвитку є третім регіоном щодо обсягу експортованої продукції", - розповів Старух.
Він також зазначив, що за останній тиждень в області майже 150 об'єктів було зруйновано, серед них і об'єкти енергетичної інфраструктури.
"Деякі об'єкти були відновлені невідкладно, фактично до вечора, енергопостачання було відновлено в день завданих ударів. Деякі об'єкти вимагають досить тривалого часу на відновлення. Збудувати автотрансформатор потужний, за наявності часу та грошей - це 4-6 місяців", - пояснює ситуацію, що склалася, голова ОВА.