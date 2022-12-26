Росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумщини з артилерії та мінометів - загалом 23 "прильоти"

Російські загарбники за день завдали 23 ударів з артилерії та мінометів по трьох прикордонних громадах Сумщини.

Про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни протягом дня завдали 23 удари по трьох громадах області. А саме: Середино-Будська громада: одна ворожа міна розірвалася на прикордонні. По Есманьській громаді ворог вів мінометний обстріл, 16 прильотів. Білопільська громада: противник застосував артилерію, шість прильотів", - написав Живицький.

Він уточнив, що в усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

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