Трудовий колектив Київської консерваторії не захотів прибрати ім’я Чайковського з назви

Трудовий колектив Національної музичної академії України не захотів прибрати ім’я російського композитора Петра Чайковського з назви установи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"І це в той час, коли всі наші театри відмовились виконувати Чайковського, а Путін відкрито говорить, що це його культурне знаряддя", – обурився він у Facebook.

За його словами, конференція трудового колективу, яка відбулася 26 грудня, відклала розгляд цього питання для подальшого вивчення.

"Питання навіть не в тому, чиє ім‘я має носити цей заклад, це питання до маркерів, якими маркуємо свої освітній та культурний простори. Ми розчаровані таким рішенням. Сподіваємося, що найближчим часом колектив повернеться, щоб нарешті винести фінальне рішення", – сказав він.

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Ткаченко наголосив, що студенти консерваторії однозначно виступають за перейменування закладу.

Вчена рада Національної музичної академії у червні проголосувала за збереження в назві закладу імені Чайковського та звернулась до Володимира Зеленського щодо "небезпеки маніпулювання іменем Чайковського як імперським наративом".