Київ поки не готовий до чітких графіків відключень електроенергії, - Yasno

Після останніх обстрілів росіян по енергетичній інфраструктурі України у Києві тривають ремонти, тож екстрені відключення продовжуватимуться – можливості повернутися до графіків поки немає.

Про це повідомив гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, завдяки зусиллям енергетиків всі райони Києва зараз мають періодичне постачання світла. Водночас ремонти продовжуються, пошкоджені вузли досі перебувають у відновлювальних роботах, тож їх поки не можна включати у мережу.

Він зауважив, що наразі ні генерація, ні мережі не дають можливості перейти до чітких графіків.

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Після останніх обстрілів, зазначає Коваленко, на правому березі Києва з’явилися гостродефіцитні вузли передавання електроенергії. Їхня сукупна пропускна можливість становить понад половину споживання всієї столиці – стільки електроенергії до п’ятниці, 23 грудня, недоотримували мешканці правого берега.

Через високе споживання, яке подекуди створювало перенавантаження на вузли у 100%, довелося відключати усі три групи правобережного і північного району міста. Наразі застосовані тимчасові обхідні схеми, які дозволили на вихідні суттєво зменшити цей дефіцит.

"Але це тимчасові схеми, які не дають можливість поки повернутися до стабілізаційних графіків", – наголошує він.

Ще однією причиною частих відключень зараз є локальне спрацювання автоматики. Воно виникає, коли споживачі після подачі світла починають споживати надмірно, відтак спрацьовують запобіжники та відключаються автомати. Водночас ремонтувати такі аварії можливо лише тоді, коли на лініях є напруга, тому доводиться чекати наступної подачі електроенергії.

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Звісно, вихідні здебільшого зі світлом були ще завдяки тому, що нам допомогала погода і потреба у споживанні була десь на 10-15% менша ніж в четвер-п‘ятницю.