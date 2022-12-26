Справа Татарова: НАБУ та САП завершили розслідування розкрадання 18 млн на будівництві квартир для військових

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України завершили слідство у справі розтрати 18 мільйонів гривень під час будівництва квартир для військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

У вчиненні службового підроблення та розтраті коштів підозрюють колишню директорку департаменту капітального будівництва Міноборони, яка наразі є депутатом однієї з обласних рад, та її спільника директора фірми – забудовника.

Зазначається, що навесні 2015 року забудовник на замовлення Міноборони мав добудувати та передати військовослужбовцям і їхнім родинам 96 квартир у багатоповерховому житловому будинку в Києво-Святошинському районі Київської області.

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Попри те, що квартири недобудували, ексчиновниця вступила з забудовником у злочинну змову та прийняла об’єкти нерухомості під виглядом готових для проживання в них.

"Завдяки цьому забудовник незаконно одержав 18 млн грн за житло, що досі є непридатним для проживання", – наголошують в САП.

Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За інформацією джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про справу, в якій фігурує ексзаступник керівника ОП Олег Татаров.

Як повідомлялося, з 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.

Микитась отримав підозру від НАБУ у жовтні 2019 року. 20 січня 2020 року його зняли з рейсу при спробі вильоту з України.

Антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників нинішній заступник керівника Офісу президента Олег Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ.