Росія хоче вийти на адмінкордони Донецької області до кінця року, - Міноборони
Про це сказала заступник міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю на телемарафоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Бахмут справді зараз є нашою східною фортецею, і ворог справді зараз сконцентрував там найбільше своїх сил, військової техніки та озброєння. Вони собі поставили завдання до кінця цього календарного року вийти на кордони Донецької області", – сказала Маляр.
17 жовтня Маляр говорила, що російське військове керівництво поставило перед окупантами завдання захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня.
За її словами, окупанти вже не можуть утримувати ту лінію фронту, яку вони початково зайняли, тому зараз вони вибирають певні ділянки, де можуть сконцентрувати максимум зусиль і де, як їм здається, найпростіше досягти мети.
Проте, підкреслила Маляр, українські захисники тримають фронт і завдають ворогові втрати, і армія РФ не може просуватися далі.
"Там було незначне просування, але [українські війська] витіснили ворога, і станом на сьогодні ворог намагається оточити місто, і у них теж це не виходить", – сказала Маляр.