Росія хоче вийти на адмінкордони Донецької області до кінця року, - Міноборони

Найзапекліші бої продовжуються в районі Бахмута, і росіянам не вдається там просуватися, проте вони поставили собі мету вийти на кордони Донецької області до кінця року.

Про це сказала заступник міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю на телемарафоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Бахмут справді зараз є нашою східною фортецею, і ворог справді зараз сконцентрував там найбільше своїх сил, військової техніки та озброєння. Вони собі поставили завдання до кінця цього календарного року вийти на кордони Донецької області", – сказала Маляр.

17 жовтня Маляр говорила, що російське військове керівництво поставило перед окупантами завдання захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня.

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За її словами, окупанти вже не можуть утримувати ту лінію фронту, яку вони початково зайняли, тому зараз вони вибирають певні ділянки, де можуть сконцентрувати максимум зусиль і де, як їм здається, найпростіше досягти мети.

Проте, підкреслила Маляр, українські захисники тримають фронт і завдають ворогові втрати, і армія РФ не може просуватися далі.

"Там було незначне просування, але [українські війська] витіснили ворога, і станом на сьогодні ворог намагається оточити місто, і у них теж це не виходить", – сказала Маляр.