Переселенці мають стати на військовий облік протягом семи днів, - Мінреінтеграції

Військовозобов’язані внутрішньо переміщені особи мають стати на військовий облік за новим фактичним місцем проживання протягом семи днів.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо вам від 18 до 60 років, ви залишили свою домівку і є військовозобов’язаними, маєте стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання. Зробити це потрібно протягом 7 днів після приїзду", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що це не означає одразу вручення повістки.

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У міністерстві також нагадали, що, зокрема, звільненими від мобілізації є такі категорії військовозобов’язаних громадян:

особи з інвалідністю або особи, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

громадяни, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Крім того, у Мінреінтеграції зауважують, що коли повістка прийшла тим, хто не підлягають мобілізації, потрібно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують статус.