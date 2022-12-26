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Переселенці мають стати на військовий облік протягом семи днів, - Мінреінтеграції

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Переселенці мають стати на військовий облік протягом семи днів, - Мінреінтеграції
Військовозобов’язані внутрішньо переміщені особи мають стати на військовий облік за новим фактичним місцем проживання протягом семи днів.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо вам від 18 до 60 років, ви залишили свою домівку і є військовозобов’язаними, маєте стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання. Зробити це потрібно протягом 7 днів після приїзду", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що це не означає одразу вручення повістки.

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У міністерстві також нагадали, що, зокрема, звільненими від мобілізації є такі категорії військовозобов’язаних громадян:

  • особи з інвалідністю або особи, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії);
  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
  • громадяни, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Крім того, у Мінреінтеграції зауважують, що коли повістка прийшла тим, хто не підлягають мобілізації, потрібно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують статус.

Топ коментарі

  • Vitaliy Sander
    Почитав коменти... Які ж ви мерзенні, людоньки. Я працюю в компанії де більше 2 тисяч людей з Харкова і регіону. Більшість з них були вимушені переселитись. Частина хлопців лишилась і воює на фронті. Багато стали на облік, пройшли комісію але їх поки що не звуть Частина пішла одразу в місцеве ТрО а в результаті зараз теж на фронті. Інша частина тупо пахає на армію, бо хоче повернути свій дім. Кожна зарплата в компанії це нові мавіки, пікапи, старлінки, генератори. І ті, хто вимушено переселився, віддають майже все зароблене кожен місяць. В наш місцевий волонтерський центр кожен день приходять жіночки "донбасята" як ви тут написали. Плетуть сітки, кікімори, роблять окопні свічки. І при цьому вчать українську мову та намагаються співати українських пісень. В мене в будинку бабусі живе вже третя по рахунку сім'я з донбасу. Прекрасні, виховані, щирі люди. Попередні були такі ж. У них всих свої історії. В когось не стало дому, в когось рідних. І кожна історія це сльози і довгі паузи без можливості говорити. Я не виключаю що мразота теж є, але я такого не зустрічав, а от хороших людей повно. І якщо чоловік переселенець не на фронті, це не значить що він ухиляється і нічим не допомагає.
    Таке враження що кацапня в коменти набігла і розхитує внутрішню ворожнечу. Інакше я це пояснити не можу.
  • Sergey ce39cf73
    Хитровиїпані вінничата, уманьчата, полтавчата та інші луплять ціни х3 на хати-сараї, куди б я і собаку не запустив жити, а інші з тих же регіонів купляють довідки про інвалідність цілими селами, так шо заваліть їбалята про військовий облік, не думайте шо у вас там всі святі і на обліку
  • Альтер Эго 9ddf884b
    Тобі також "донбясяти", "запоріжата",чи ще хто інший заважає?
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