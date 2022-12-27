Російські окупанти вирішили депортувати жителів Енергодару, - Центр нацспротиву

Ворог продовжує "евакуйовувати" мешканців тимчасово окупованих населених пунктів, цього разу депортувати вирішили жителів Енергодару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

"Росіяни навмисно ініціюють гуманітарні кризи на ТОТ, вивозячи звідти держустанови, закриваючи лікарні та аптеки, аби зробити після цього життя місцевих нестерпним. Водночас жителів ідеологічно прокачують щодо наступу ЗСУ й "подальших руйнувань та репресій". Натомість мешканцям пропонують виїхати, й обіцяють грошову компенсацію.

Насправді ж росіяни мають на меті зміити демографічний склад населення, та створюють пропагандистську картинку про "тікаючих" від України жителів.

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Так, наразі окупанти готуються до "евакуації" з Енергодару. Для цього місцева атомна станція, яку захопили росіяни, має підготувати автобуси. Людей планують вивозити в Джанкой (АР Крим). На початках "евакуація" добровільна, але зазвичай надалі окупанти практикують примусове виселення.

Зауважимо, що водночас росіяни закрили блок-пост у Василівці (Запорізька область), звідки мешканці ТОТ виїжджали на підконтрольні Уряду України території. Це свідчить про те, що росіян не цікавить доля людей. Ворогу головне забезпечити депортацію українців", - йдеться у повідомленні.