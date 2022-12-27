Учні шкіл, зруйнованих внаслідок бойових дій, отримають Apple iPad, - Мінцифри

Учні шкіл, зруйнованих внаслідок бойових дій, отримають Apple iPad, що дасть змогу дітям продовжити навчання.

Про старт відповідної ініціативи повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз спільно з партнерами реалізовуємо новий проект, в межах якого 12 навчальних закладів отримають 5 тисяч Apple iPad", - йдеться у повідомленні.

Загалом в Україні на допомогу очікують учні близько 350 шкіл, частково або повністю зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

23 грудня 451 школярів у Бучанському районі Київської області вже отримали сучасні девайси з комплектом навчальних програм. Вчителі пройшли навчання від сертифікованих тренерів Apple, що дасть змогу інтегрувати нове обладнання у навчальний процес.

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