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Учні шкіл, зруйнованих внаслідок бойових дій, отримають Apple iPad, - Мінцифри

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Учні шкіл, зруйнованих внаслідок бойових дій, отримають Apple iPad, - Мінцифри
Учні шкіл, зруйнованих внаслідок бойових дій, отримають Apple iPad, що дасть змогу дітям продовжити навчання.

Про старт відповідної ініціативи повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз спільно з партнерами реалізовуємо новий проект, в межах якого 12 навчальних закладів отримають 5 тисяч Apple iPad", - йдеться у повідомленні.

Загалом в Україні на допомогу очікують учні близько 350 шкіл, частково або повністю зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

23 грудня 451 школярів у Бучанському районі Київської області вже отримали сучасні девайси з комплектом навчальних програм. Вчителі пройшли навчання від сертифікованих тренерів Apple, що дасть змогу інтегрувати нове обладнання у навчальний процес.

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Топ коментарі

  • растуди
    А щось більш доступне, ніж іPad не розглядається? Дорого і по богатому, з барського плеча? І це у такій скруті, що 3,14здець? Мдє, 95-й квартал в усій красі
  • Герхард
    Чим дорожче, тим краще.

    Відкати саме так працюють.
  • PREDATOR PREDATOR
    За ціну цього планшета Apple ,вийде кілька більш доступних планшетів,чи навіть ноутбуків.
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