Росіяни вважають війну проти України і мобілізацію найважливішими подіями 2022 року, - опитування

Близько половини (46%) росіян вважають війну проти України головною подією року, що минає.

Про це йдеться в опитуванні російського "Левада-центру", інформує Цензор.НЕТ.

"34% вважають найважливішою подією оголошену у вересні "часткову" мобілізацію, ще третина (32%) – "приєднання" окупованих територій України. Коронавірус, який залишався головною подією протягом останніх двох років, відступив цього року на другий план, його відзначили близько 30% респондентів.

Більш складним для Росії 2022 рік назвали 76% респондентів (торік таких було 55%), вказує "Левада-центр".

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У 2022 році більшість росіян відзначають погіршення у таких сферах як: відносини з країнами Заходу та НАТО (82%), загальний рівень життя (49%), робота медичних установ (40%), можливість добре заробляти (39%).