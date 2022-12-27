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Росіяни вважають війну проти України і мобілізацію найважливішими подіями 2022 року, - опитування

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Близько половини (46%) росіян вважають війну проти України  головною подією року, що минає.

Про це йдеться в опитуванні російського "Левада-центру", інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни вважають війну проти України і мобілізацію найважливішими подіями 2022 року, - опитування 01

"34% вважають найважливішою подією оголошену у вересні "часткову" мобілізацію, ще третина (32%) – "приєднання" окупованих територій України. Коронавірус, який залишався головною подією протягом останніх двох років, відступив цього року на другий план, його відзначили близько 30% респондентів.

Більш складним для Росії 2022 рік назвали 76% респондентів (торік таких було 55%), вказує "Левада-центр".

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У 2022 році більшість росіян відзначають погіршення у таких сферах як: відносини з країнами Заходу та НАТО (82%), загальний рівень життя (49%), робота медичних установ (40%), можливість добре заробляти (39%).

Росіяни вважають війну проти України і мобілізацію найважливішими подіями 2022 року, - опитування 02

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Топ коментарі

  • растуди
    Коротше, немає ніяких хароших рускіх - це наші споконвічні вороги, які хочуть нас знищити. Усьо, кінець розмови, бай-бай
  • Евгений Агро
    Хворі оркофашисти, гарної вам дороги до пекла в яке ви потрапите, знаю точно, ще за свого життя, в кланово-олігархічну війну, де вас здохнуть мільйони і рашку розірве на шматки.
  • Olena Lynch
    Схоже, що вже у всіх росіян настала гостра інтелектуальна недостатність.
    А вся російська історія може бути описана однією фразою "А потім стало ще гірше" і в сенсі нормального мислення теж.
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