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Пропозиції РФ щодо демілітаризації та денацифікації України краще виконати "подобру-поздорову", - Лавров

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Пропозиції РФ щодо демілітаризації та денацифікації України краще виконати "подобру-поздорову", - Лавров
Пропозиції РФ щодо демілітаризації та денацифікації України та усунення загроз безпеки слід виконати, інакше питання буде вирішено російською армією.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Наші пропозиції щодо демілітаризації та денацифікації підконтрольних режиму територій, усунення загроз безпеки Росії, включаючи наші нові землі, ворогові добре відомі. Справа за малим: виконати їх подобру-поздорову. Інакше питання вирішить армія Росії", - заявив голова зовнішньополітичного відомства РФ.

Лавров додав, що Київ намагається "втягнути США та інших членів НАТО у конфлікт в Україні, розраховуючи на їхнє лобове зіткнення з Росією".

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Топ коментарі

  • мврина
    Ой! Можна я, можна я буду перша : «Пішов *****, підар старий !»
  • Alex Bylim acfe5d4d
    Тоді буде київ за "трі дня" ? ****** лошадь буде плвішена разом зі своїм фюррерои
  • Sophia-Maria Duglass
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