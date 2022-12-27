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Окупанти планують "зачистити" захоплені території від непідконтрольних Кремлю церков, - Центр національного спротиву

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Окупанти планують "зачистити" захоплені території від непідконтрольних Кремлю церков, - Центр національного спротиву
На окупованих українських територіях росіяни почали займатися так званою "інтеграцією" релігійних організацій, маючи на меті залишити лише ті церкви, які підконтрольні Кремлю.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованих територіях почала діяти програма "Сприяння релігійним організаціям в інтеграції до російського соціокультурного простору". Нею займається ГО "Російська асоціація захисту релігійної свободи", яка фінансується за рахунок грантів президента РФ.

Організація займається ревізією майна конфесій, щоби надалі знищити всі протестантські рухи, помісну Православну церкву України та мусульманські осередки, які не підконтрольні духовному управлінню мусульман РФ. Аналогічну політику Москва вже відпрацювала в Криму", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Самсон 743bf56e
    зелена влада малаб скористатися моментом і очистити Украіну від окупаційної московської церкви.Але мабуть вони не хотят дратувати путіна.
  • растуди
    А ми цацкаємось з фсбешниками у попівських рясах
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    коли вже викинуть зі святих українських Лавр, з усієї України цю ворожу кацапську фсб/кгб секту з "томосом" від тогваріща сталіна, під пазваю "упц мп - рпц" ???



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