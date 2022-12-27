Окупанти планують "зачистити" захоплені території від непідконтрольних Кремлю церков, - Центр національного спротиву

На окупованих українських територіях росіяни почали займатися так званою "інтеграцією" релігійних організацій, маючи на меті залишити лише ті церкви, які підконтрольні Кремлю.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованих територіях почала діяти програма "Сприяння релігійним організаціям в інтеграції до російського соціокультурного простору". Нею займається ГО "Російська асоціація захисту релігійної свободи", яка фінансується за рахунок грантів президента РФ.

Організація займається ревізією майна конфесій, щоби надалі знищити всі протестантські рухи, помісну Православну церкву України та мусульманські осередки, які не підконтрольні духовному управлінню мусульман РФ. Аналогічну політику Москва вже відпрацювала в Криму", - йдеться в повідомленні.

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