Призначено додаткові новорічні рейси в напрямку Карпат, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" призначила сім додаткових поїздів на новорічні свята, шість із них поїдуть у західному напрямку.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що потрібно більше вагонів у карпатському напрямку з усіх куточків країни", - йдеться в повідомленні.

Через зростання попиту на квитки "Укрзалізниця" запустить такі додаткові рейси: