Росія особливо зацікавлена в Одеському регіоні, тому атаки триватимуть з багатьох напрямків, - Братчук

Одеський регіон цікавий з точки зору геополітики, тому ворог завжди окремо підкреслює зацікавленість у ньому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.



"Ворог завжди окремо підкреслює зацікавленість в нашому регіоні. Тому що це український вихід до Чорного моря. Це експорт. Це цікавий регіон з точки зору геополітики. Увага є постійною, тому й розуміємо, що ворог буде загостювати свою увагу через ракетні удари. Ми, звичайно, вже не говоримо про суходіл та підготовку морської десантної операції. Вона неможлива", - сказав Братчук.

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