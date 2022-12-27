Потрібно постачати в Україну і танки, і літаки, і далекобійну артилерію, - ексглава МЗС Литви Лінкявічюс

Литва та інші країни-союзники не повинні обмежувати військову допомогу для України, яка звільняє свої землі від російських окупантів, і потребує танків, літаків та далекобійної артилерії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс.

Він зазначив, що для закінчення війни Україна має звільнити всі захоплені Росією території своєї країни, і "шлях до цього - військова допомога", оскільки "все вирішується на полі бою".

"До речі, тут є великі резерви, оскільки ми теж одні з тих, хто постійно каже, що не треба обмежувати себе в цій допомозі", - висловився ексглава МЗС Литви.

За словами Лінкявічюса, дев'ять пакетів санкцій проти РФ свідчать, що потенціал тиску Заходу на країну-агресора не вичерпано. Те саме можна сказати і стосовно озброєнь, вважає він.

"Постійно якісь обмеження, щоб наступальної зброї не було, про діаметр дії далекобійної артилерії. Тому тут можна багато про що міркувати. Ми одні з тих, хто каже, що потрібно постачати в Україну і танки, і літаки, і далекобійну артилерію, оскільки йдеться про те, що треба звільнити всю територію України", - наголосив литовський політик.

Також Лінкявічюс зазначив, що в самій Литві потрібно збільшувати обіг військової промисловості, і країна планує посилити свою оборону в контексті НАТО.

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