25 грудня ЗСУ уразили зосередження живої сили ворога на Запоріжжі, - Генштаб

Збройні Сили України продовжують знищувати ворога на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 27 грудня щодо російського вторгнення.

"25 грудня наші воїни уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області. Втрати противника становлять до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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