У Києві та області все ще діють екстрені відключення світла, - ДТЕК

Станом на ранок 27 грудня у Києві та Київській області продовжують діяти екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Віримо в перемогу!", - повідомляють у ДТЕК Київські електромережі.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - зазначають у ДТЕК Київські регіональні електромережі.

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