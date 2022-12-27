Гутерріш згоден бути посередником на самміті з формули миру, але потрібна згода всіх сторін

Генсек ООН Антоніу Гутерріш готовий бути посередником для України та Росії, але за згодою всіх сторін.

Про це заявила заступниця спікера генсека ООН Фрлоренція Сото Ніно-Мартінез, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Як неодноразово заявляв генеральний секретар у минулому, він може виступати посередником лише у тому випадку, якщо всі сторони хочуть, щоб він виступив посередником", - сказала вона.

26 грудня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що український уряд має намір провести мирний саміт до кінця лютого - переважно в ООН із Гутеррішем у ролі посередника.

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