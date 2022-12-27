Гутерріш згоден бути посередником на самміті з формули миру, але потрібна згода всіх сторін
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Генсек ООН Антоніу Гутерріш готовий бути посередником для України та Росії, але за згодою всіх сторін.
Про це заявила заступниця спікера генсека ООН Фрлоренція Сото Ніно-Мартінез, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Як неодноразово заявляв генеральний секретар у минулому, він може виступати посередником лише у тому випадку, якщо всі сторони хочуть, щоб він виступив посередником", - сказала вона.
26 грудня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що український уряд має намір провести мирний саміт до кінця лютого - переважно в ООН із Гутеррішем у ролі посередника.