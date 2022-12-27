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Гутерріш згоден бути посередником на самміті з формули миру, але потрібна згода всіх сторін

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Гутерріш згоден бути посередником на самміті з формули миру, але потрібна згода всіх сторін
Генсек ООН Антоніу Гутерріш готовий бути посередником для України та Росії, але за згодою всіх сторін.

Про це заявила заступниця спікера генсека ООН Фрлоренція Сото Ніно-Мартінез, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Як неодноразово заявляв генеральний секретар у минулому, він може виступати посередником лише у тому випадку, якщо всі сторони хочуть, щоб він виступив посередником", - сказала вона.

26 грудня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що український уряд має намір провести мирний саміт до кінця лютого - переважно в ООН із Гутеррішем у ролі посередника.

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Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
    Формула перемоги нам потрібна а не миру-мир потрібен для *****, всі розуміють що маеться на увазі, тимчасовий мир, наростити мяса та зброю і піти новою атакою не здивуюся якщо ***** піде на таку формулу миру щоб затянути все-закінчуйте Кулеби та інші з таким підходом бо буде горе
  • ьля
    останнім часом "голуби миру" щось летять, як мухи на.. повидло.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ну що ж, піар Зєлєнскому трохи обламали. І воно справедливо. Про мир треба говорити після закірчення війни. А війни закінчуються або перемогою, або поразкою, і точно не формулою.
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