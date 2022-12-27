Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 103 220 осіб (+620 за добу), 3016 танків, 1998 артсистем, 6024 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 103220 (+620) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків - 3016 (+0) од,
бойових броньованих машин - 6024 (+7) од,
артилерійських систем - 1998 (+2) од,
РСЗВ - 418 (+0) од,
засоби ППО - 212 (+0) од,
літаків - 283 (+0) од,
гелікоптерів - 267 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+0),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 653 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4652 (+5) од,
спеціальна техніка - 179 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.