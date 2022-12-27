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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 103 220 осіб (+620 за добу), 3016 танків, 1998 артсистем, 6024 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Втрати російських окупантів станом на ранок 27 грудня становлять приблизно 103 220 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 103220 (+620) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків - 3016 (+0) од,

бойових броньованих машин - 6024 (+7) од,

артилерійських систем - 1998 (+2) од,

РСЗВ - 418 (+0) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+0),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4652 (+5) од,

спеціальна техніка  - 179 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 103 220 осіб (+620 за добу), 3016 танків, 1998 артсистем, 6024 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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Топ коментарі

  • Ніхто Петрович
    103к хороших рузьке
  • YU ST
  • vuiko dobrui
    Супер !!! Слава ЗСУ !!! Дякуємо США та союзникам !!! Боже бережи Америку !!!
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