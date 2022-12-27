Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 103 220 осіб (+620 за добу), 3016 танків, 1998 артсистем, 6024 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 27 грудня становлять приблизно 103 220 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 103220 (+620) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків - 3016 (+0) од,

бойових броньованих машин - 6024 (+7) од,

артилерійських систем - 1998 (+2) од,

РСЗВ - 418 (+0) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+0),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4652 (+5) од,

спеціальна техніка - 179 (+1).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.