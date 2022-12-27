Рашисти 40 разів обстріляли Херсонщину, у обласному центрі поцілили у завод та багатоповерхівки, - ОВА

Минулої доби, 26 грудня, російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

"Місто Херсон ворог атакував 11 разів. Поцілили в завод, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли одна людина дістала поранення", - йдеться у повідомленні.

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