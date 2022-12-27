Відмова Шольца постачати танки Україні - велика помилка, - голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман вважає великою помилкою відмову канцлера ФРН Олафа Шольца постачати Україні танки.

Про це вона заявила в інтерв'ю RND, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Відмова канцлера надати Україні танки для боротьби за виживання не тільки незрозуміла, а й тривожно недалекоглядна. Ситуація, особливо для мирного населення України, катастрофічна. Я так втомилася від виправдань, чому ми не можемо поставити танки", - сказала вона.

За словами Штрак-Циммерман, танки допомогли б відтіснити росіян. Вона вважає великою помилкою відмову німецького уряду їх постачати.

Особливо вона незадоволена відмовкою, що постачання танків Росія розцінить як перетин червоної лінії. Німеччина вже давала Україні гаубиці та іншу важку зброю, нагадує Штрак-Циммерман.

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"Судячи з усього, російський наратив працює і заважає декому в канцелярії дати Україні такі необхідні танки. Будь-хто, хто фантазує про те, що червона лінія буде перетнута з Росією, розповідає історію агресора, а не жертви", - підсумувала вона.