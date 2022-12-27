Окупанти б’ють по Харківщині, найбільше потерпає Куп’янський район, - ОВА

Прилеглі до кордону з РФ та лінії зіткнення території Харківщини продовжують потерпати від ворожих обстрілів. Найбільше страждає Куп’янський район.

Також під ворожим вогнем минулої доби опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів в селищах Дворічна та Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав попри усі намагання ворога завдати більшої шкоди. Особлива подяка за ефективну роботу - нашій ППО.

"Триває розмінування деокупованих районів області. Протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 43 вибухонебезпечні предмети. Наші військові на лінії зіткнення надійно тримають позиції та вживають дії для остаточного звільнення від окупантів Харківської області. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших захисників", - йдеться у повідомленні.

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