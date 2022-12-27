На окупованій Луганщині росіяни облаштували під шпиталь ліцей та везуть туди поранених з-під Бахмута, - ОВА
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На тимчасово окупованій території Луганщини російські загарбники облаштували під шпиталь ліцей.
Про це повідомляє Луганська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
За даними обладміністрації, у Біловодську зараз лікуються близько 300 поранених "вагнерівців".
"Вже неодноразово повідомлялось про перевантаження лікарень в Первомайську. Вихід знайдено - поранених бойовиків із-під Бахмуту доставляють до багатопрофільного ліцею, який віднедавна зветься "військовим шпиталем" - так теж наразі намагаються врятувати трьом сотням окупантів", - йдеться в повідомленні.