Російських солдатів, які хочуть здатися у полон, командування РФ залякує трибуналом, - Міноборони

Російське командування залякує військовим трибуналом військовослужбовців, щоб вони не здавалися в полон української армії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Російська держава, російська диктатура, для якої людина - раб і ніщо, роблять все, щоб вони боялися це робити. Наприклад, вони дуже потужно залякують військовим трибуналом, який там працює. Тих, хто залишає поле бою, знову повертають туди ж, тобто вони не мають шансу це зробити", - сказала вона.

Водночас, за словами Маляр, Україна зробила все, щоб максимально донести до росіян, яких кидають на війну, інформацію про можливість здатися і врятувати своє життя.

"Ми ведемо роботу на всіх рівнях, для того, щоб вони добровільно здавалися в полон, а не тільки, щоб була можливість їх взяти в полон безпосередньо в бою. І справді там є таке явище. З чим це пов'язано? З тим, що ми змогли максимально донести інформацію - для них це єдиний спосіб врятувати їхнє життя", - додала вона.

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