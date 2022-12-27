ЗСУ вдарили по росіянах на Півдні, результати - "смачні", - ОК "Південь"

У ніч проти 27 грудня Сили оборони завдали ударів по росіянах, що перебувають на лівому березі Дніпра, на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Гуменюк розповіла, що російські окупанти продовжують вогневий терор правого берега Дніпра - обстрілюють мирне населення та об'єкти інфраструктури Херсонської області та Нікопольського району.

З її слів, цієї ночі знову працювала реактивна та важка артилерія окупантів.

"Ворог маневрує. Вони побоюються нашої відповіді. Вони її відчувають. Вона досить суттєва. Зараз ми ще не можемо звітувати про результати, але вони дуже "смачні", і ви про них почуєте дуже скоро. Цієї ночі було відпрацювання, і це вже не "комарі", це вже суттєвіше", - сказала Гуменюк, згадавши про атаку "бойових комарів" на Севастополь.

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