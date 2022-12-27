Путін не пропонував вести переговори з Україною, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін не пропонував вести переговори з Україною 25 грудня, всупереч деяким повідомленням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, Путін у телеінтерв'ю заявив, що не вважає, що війна наближається до "небезпечної межі", і зазначив, що у Росії немає іншого вибору, окрім як продовжувати захищати своїх громадян, перш ніж сказав, що Росія "готова до переговорів з усіма сторонами", залученими у конфлікт.

"Путін прямо не заявив, що Росія готова вести прямі переговори з Україною, натомість зберігаючи свій брехливий наратив про те, що Україна, яку він просто назвав "іншою стороною", порушила дипломатичні дії Росії до вторгнення", - йдеться в повідомленні.

В ISW зазначають, що заява Путіна від 25 грудня є частиною цілеспрямованої інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб ввести Захід в оману та підштовхнути Україну до попередніх поступок.

Аналітики також вважають, що Кремль не опублікував повну стенограму інтерв’ю Путіна на своєму офіційному веб-сайті, як це робить зазвичай, ймовірно, щоб сприяти спотворенню повної заяви Путіна.

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