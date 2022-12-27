Укрпошта з нового року знизить на 75% тарифи на посилки в Польщу

Тарифи на відправку посилок у Польщу через EMS-сервіс акціонерного товариства "Укрпошта" з 1 січня будуть знижені на 75%.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно підписав наказ, щоб з 1 січня тарифи на відправку посилок в Польщу через EMS-сервіс Укрпошти були знижені на 75%. Але гаманець відсотками не виміряєш, тому до грошей. Посилка до 1 кг буде коштувати десь $6 / ≈ 240 гривень. Відправити можна буде до майже будь-якого відділення Пошти Польської. Терміни доставки 7-14 днів", - написав він у телеграмі.

Смілянський зазначив, що зараз багато українців розділені з родичами та друзями. Тож звичайна посилка з дому може викликати по-справжньому щирі емоції та спогади.

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Нові тарифи також будуть доступні для підприємців. Це, на думку Смілянського, дозволить розширити горизонти для продажу української продукції.

Він також запевнив, що Укрпошта робить все, "щоб в новому році поїхав наш перший міжнародний вагон". За словами Смілянського, це дозволить покращити швидкість та якість доставки.