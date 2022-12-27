Укрпошта з нового року знизить на 75% тарифи на посилки в Польщу
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно підписав наказ, щоб з 1 січня тарифи на відправку посилок в Польщу через EMS-сервіс Укрпошти були знижені на 75%. Але гаманець відсотками не виміряєш, тому до грошей. Посилка до 1 кг буде коштувати десь $6 / ≈ 240 гривень. Відправити можна буде до майже будь-якого відділення Пошти Польської. Терміни доставки 7-14 днів", - написав він у телеграмі.
Смілянський зазначив, що зараз багато українців розділені з родичами та друзями. Тож звичайна посилка з дому може викликати по-справжньому щирі емоції та спогади.
Нові тарифи також будуть доступні для підприємців. Це, на думку Смілянського, дозволить розширити горизонти для продажу української продукції.
Він також запевнив, що Укрпошта робить все, "щоб в новому році поїхав наш перший міжнародний вагон". За словами Смілянського, це дозволить покращити швидкість та якість доставки.