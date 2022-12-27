У Пентагоні погрожують фізичним усуненням Путіна, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "неназвані офіційні особи" у Міністерстві оборони США погрожують фізичним усуненням російському президенту Володимиру Путіну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це він заявив в інтерв'ю для "ТАСС".

"Далі, ніж інші, пішли у Вашингтоні: там якісь неназвані офіційні особи з Пентагону фактично пригрозили завдати по Кремлю "обезголовлювального удару", по суті, йдеться про загрозу фізичного усунення очільника російської держави. Якщо такі ідеї насправді кимось виношуються, цей хтось має дуже добре подумати про можливі наслідки таких планів", – сказав голова МЗС.

Лавров не став уточнювати, чиї саме слова він мав на увазі. Ймовірно, міністр посилався на вересневу статтю Newsweek, в якій неназвані військові джерела заявили, що варіанти відповіді на застосування РФ ядерної зброї в Україні включають "обезголовлювальний удар", який дозволить "вбити Путіна в самому серці Кремля".

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